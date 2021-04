Marusic, la soddisfazione per le 100 presenze e la dedica a Guerini FOTO

Contro lo Spezia Adam Marusic ha raggiunto la presenza numero 100 in Serie A con la Lazio. Il pensiero va a Daniel Guerini

Adam Marusic entra nella storia della Lazio con la presenza numero 100 in Serie A con la maglia biancoceleste. L’esterno è stato schierato da Simone Inzaghi nel ruolo da terzo centrale, come già accaduto quest’anno in più di un’occasione.

Il montenegrino festeggia la 100esima presenza su Instagram, dedicando la vittoria a Daniel Guerini.