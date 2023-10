Martusciello smorza le polemiche: «Ammonizioni Di Bello? Quando si vince si lascia passare tutto» Le parole del vice allenatore

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Sassuolo–Lazio, Martusciello esterna a caldo le sue sensazioni sulla vittoria in Emilia

AMMONIZIONI DI BELLO – Non ci è sembrata una partita da chiudere con queste ammonizioni, ma io non voglio analizzare questo aspetto. Non vogliamo andare nella direzione polemica, quando si vince si lascia passare tutto. Noi dobbiamo pensare a fare il massimo.

