Martusciello loda Provedel: «Ha l’occhio spiritato, non molla mai»

Giovanni Martusciello ha parlato in conferenza stampa tessendo le lodi di Ivan Provedel

Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, ha parlato così di Ivan Provedel in conferenza stampa.

PROVEDEL – «Mi chiedo come sia arrivato a quest’età qui. Noi siamo contenti di averlo preso, come lo stesso Maximiano. Vengono allenati bene, quello che gli fa la differenza è l’occhio spriritato, non molla mai. Ogni secondo per lui è come l’ultimo, è un ragazzo straordinario».