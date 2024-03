Martusciello Lazio, Pedullà spiega: «Un accordo per tutelare lo staff, ecco perchè non si è dimesso»

Martusciello Lazio, Alfredo Pedullà dice la sua in merito alle mancate dimissioni dell’ex vice allenatore di Sarri

Anche Alfredo Pedullà dice la sua sulle mancate dimissioni di Martusciello, ad oggi allenatore capo della Lazio dopo l’addio di Sarri. L’accordo firmato con il club qualche anno fa, infatti, a quanto pare prevedeva una tutela per lo staff.

Si fa riferimento all’ormai ex vice che, a differenza di quanto raccontato nelle scorse ore, non avrebbe quindi lasciato il club biancoceleste proprio per questo motivo. Il resto dei componenti, invece, dovrebbe lasciare nei prossimi giorni.