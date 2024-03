Martusciello Lazio, un motivo ha spinto il tecnico a rimanere: di cosa si tratta. Le ultime

Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni. Al suo posto rimane alla Lazio Giovanni Martusciello, suo vice storico, almeno fino a giugno.

Come riporta Il Messaggero un motivo in modo particolare ha spinto il tecnico alla permanenza. Non vuole darla vinta ai giocatori. L’ha comunicato anche al Comandante, che non ha gradito molto.