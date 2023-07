Martini: «Leggo di ragazzi che mi scrivono che li faccio commuovere». Il racconto del terzino biancoceleste Campione d’Italia

Gigi Martini, terzino della Lazio Campione d’Italia nella stagione 1973/74, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel raccontando qualche aneddoto della squadra di Maestrelli:

PAROLE– «Leggo di ragazzi che mi scrivono che li faccio commuovere, è eccezionale la passione che i padri riescono a trasmettere ai figli. Chiaramente sarà per beneficenza ed i ricavati andranno al Bambin Gesù: vedere i volti dei bambini quando si fanno iniziative di beneficenza, non c’è gioia più grande. L’ho fatto una volta con Maestrelli con le maglie della Lazio… è una cosa indimenticabile. È eccezionale la passione che i padri riescono a trasmettere ai figli. Visto che si festeggiano i 50 anni dal tricolore, io lo ricorderei in questo modo ».