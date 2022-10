Pablo Mari, Martinelli dedica la rete all’ex compagno di squadra

L’attaccante dell’Arsenal omaggia con una rete l’ex compagno di squadra aggredito nei giorni scorsi ad Assago

Nei giorni scorsi a far scalpore è stata l’aggressione subita ai danni di Pablo Mari in un centro commerciale di Assago. Il difensore ha ricevuto una coltellata e dopo un’operazione oggi è stato dimesso. La notizia ha fatto il giro del mondo del calcio, con tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza in particolare dall’Arsenal.

Martinelli, che ha giocato insieme a Pablo Mari con i Gunners, ha dedicato la rete siglata contro il Nottingham Forrest al difensore attualmente al Monza.