Marsiglia, scelto il nuovo allenatore: sarà Jorge Sampaoli

Il Marsiglia, dopo l’addio di André Villas-Boas, ha scelto come nuovo tecnico l’argentino Jorge Sampaoli, accostato alla Lazio anni fa

Nuovi avvicendamenti in panchina, non solo per il campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il Marsiglia avrebbe scelto il nuovo allenatore della squadra dopo l’addio di André Villas-Boas. Si tratta dell’argentino Jorge Sampaoli, ex CT dell’Albiceleste.

Anni fa, il tecnico era stato accostato alla Lazio. Era il 2016 e, prima dell’accordo e poi fuga di Marcelo Bielsa, Sampaoli sembrava in procinto di sedere sulla panchina biancoceleste. Per fortuna, disse di no e da quell’estate l’allenatore della Prima Squadra della Capitale è diventato un certo Simone Inzaghi.