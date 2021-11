Marsiglia, Rongier: «Meritavamo di più. Siamo molto delusi»

Marsiglia-Lazio, l’amarezza di Rongier al termine del match. Il giocatore ha commentato il pareggio del Velodrome

Al termine del match tra Marsiglia e Lazio, anche Rongier ha commentato il risultato maturato sul campo del Velodrome. Ecco le parole del giocatore per W9:

«Penso che avremmo meritato di più. Lo sappiamo, queste sono partite di alto livello e si giocano sui dettagli. Abbiamo dato loro due gol che avremmo potuto evitare. E a un livello molto alto, questo lo paghi e lo abbiamo sperimentato stasera. Conosciamo le squadre italiane. Quando sono in vantaggio, è sempre difficile pareggiare ma ci siamo presi il nostro tempo, abbiamo cercato di mettere in campo il nostro gioco senza correre troppo. Siamo riusciti a pareggiare ma davvero stasera stavamo giocando per vincere, siamo molto delusi».