Marsiglia Lazio, c’è Immobile: Sarri non rinuncia al suo bomber

Marsiglia-Lazio, Sarri affida a Immobile la guida dell’attacco: il giocatore è alle prese con un fastidio al ginocchio

Qualche dubbio nella giornata di ieri, ma adesso sembrano arrivare conferme: stando a quanto riportato da Sky Sport, sarà Ciro Immobile a guidare l’attacco della Lazio, nell’accesissima sfida del Vélodrome.

L’attaccante è alle prese con un fastidio al legamento collaterale del ginocchio, ma la squadra non può rinunciare a lui, in una gara importante come questa.