Marsiglia Lazio: No all’uso del bus societario biancoceleste, il motivo

Una volta atterrata a Marsiglia per la trasferta di Europa League, la Lazio ha deciso che non verrà usato il bus societario, il motivo

Niente bus. Sarà una trasferta blindata quella che attende la Lazio a Marsiglia. La squadra di Sarri partirà nel pomeriggio di oggi alla volta della cittadina francese ma quando atterrerà in terra non userà il pullman societario.

Come riportato da il Corriere dello Sport il presidente Lotito ha deciso infatti di affittare un mezzo in Francia. Troppi i rischi visti anche i precedenti: proprio nell’ultimo incontro del 2018 il pullman era stato danneggiato: un vetro lesionato e diverse ammaccature provocate da una fitta sassaiolaa d accogliere l’allora squadra di Inzaghi. Una partita che promette scintille, non solo sul campo.