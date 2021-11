Marsiglia Lazio, le pagelle dei quotidiani: Immobile nel mito, bene Pedro

La Lazio esce da Marsiglia con un prezioso pareggio: le pagelle dei quotidiani esaltano le prestazioni di Immobile e Pedro

La Lazio esce dal Velodrome di Marsiglia con un buon punto ma anche con qualche rammarico per una vittoria sfumata solo a otto minuti dalla fine. Le pagelle dei quotidiani sportivi esaltano in particolare le prestazioni di Immobile e Pedro: il primo entra nel mito superando Piola con 160 reti balzando al primo posto della classifica all time dei marcatori biancocelesti, lo spagnolo è sempre vivace.

Corriere dello Sport

Strakosha 6.5; Lazzari SV, Marusic 6, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 5.5, Hysaj 6, Luis Alberto 6.5, Akpa Akpro 5, Lucas Leiva 5.5, Cataldi 5.5, Basic 6, Milinkovic 6, Felipe Anderson 6.5, Raul Moro 5, Immobile 7.5, Pedro 6.5, Sarri 5.5.

Gazzetta dello Sport

Strakosha 6; Lazzari 6, Marusic 6.5, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 5, Hysaj 6, Luis Alberto 6, Akpa Akpro 5.5, Lucas Leiva 5.5, Cataldi 6, Basic 6, Milinkovic 6.5, Felipe Anderson 6.5, Raul Moro 5.5, Immobile 7, Pedro 6.5, Sarri 6.

Tuttosport

Strakosha 6; Lazzari 5, Marusic 5, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Hysaj 5.5, Luis Alberto 6, Akpa Akpro 5.5, Lucas Leiva 6, Cataldi 5.5, Basic 5.5, Milinkovic 6, Felipe Anderson 6, Raul Moro 5.5, Immobile 6.5, Pedro 6.5, Sarri 6.