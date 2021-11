Marsiglia Lazio 2-2: Immobile illude, Payet firma il pari

Allo stadio Velodrome, il match valido per la 4ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021/2022 tra Marsiglia e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca

Allo stadio “Velodrome”, Marsiglia e Lazio si sono affrontate nel match valido per la 4ª giornata del gruppo E dell’Europa League 2021-2022.

Sintesi Marsiglia Lazio 2-2 MOVIOLA

1′ Inizia il match

12′ Occasione Marsiglia – Ci prova Payet su calcio di punizione il suo tiro finisce alto.

17′ Occasione Marsiglia- Milik sfutta un buon cross dalla sinistra, impatta di testa, Strakosha gli nega il gol

23′ Infortunio per Lazzari – Problema muscolare per il terzino biancoceleste che lascia il campo, al suo posto Marusic

28′ – Proteste del Marsiglia – contatto tra Acerbi e Milik in area biancoceleste, per Sanchez Martinez non c’è nulla

28′ – Sanchez Martinez richiamato dal Var, si attende la decisione

30′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MARSIGLIA – dopo il controllo al Var Sanchez Martinez, assegna il rigore

32′ GOL DEL MARSIGLIA – Milik non sbaglia dal dischetto

45’+ 4- Gol annullato alla Lazio – Felipe Anderson è oltre la linea dei difensori

45’+4 – GOL DELLA LAZIO – Il Var corregge la decisione dell’assistente, il gol è buono

45’+ 6 – Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

49′ GOL DELLA LAZIO – Immobile sfrutta un errore di Saliba e porta avanti i suoi

60′ – Palo del Marsiglia – Un tiro cross di Under sbatte sul palo, sorpreso Strakosha

81′ – GOL DEL MARSIGLIA – Milik a botta sicura, salva Acerbi, sulla respinta arriva Payet che pareggia

88′ – Occasione Marsiglia – Harit tira da fuori, una deviazione di Luiz Felipe evita il peggio

90′ Traversa del Marsiglia – Payet tira da fuori, la traversa salva Strakosha

90’+4 – Finisce il secondo tempo

Marsiglia Lazio 2-2: risultato e tabellino

MARSIGLIA (3-2-3-2): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, L. Peres; Kamara, Guendouzi; Lirola, Payet, Gerson; Under, Milik. A disposizione: Ngapandouentnbu, Mandanda, Alvaro, Balerdi, Harit, Gerson, Luis Henrique, Dieng, De La Fuente, Gueye, Amavi. All.Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disposizione: Reina; Furlanetto, Patric, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Milinkovic, Radu, Moro, Cataldi, Marusic, Muriqi. All. Sarri.

ARBITRO: Sanchez Martinez

AMMONITI: 31′ Acerbi; 35′ Pedro; 42′ Immobile; 69′ Felipe Anderson; 78′ Rongier; 84′ Harit; 90’+4 Payet

MARCATORI: 32′ Milik; 45’+4 Felipe Anderson; 49′ Immobile; 81′ Payet