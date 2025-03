Marrucco: «Corsa alla Champions? Lazio ben allenata»

Condividi via email

Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore sportivo, ha parlato così della corsa Champions che coinvolge Lazio e Juventus

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Fulvio Marrucco ha parlato così della lotta Champions tra Juventus e Lazio:

PAROLE – «La situazione di Thiago fa parte di questa ricostruzione della Juventus. Il tifoso bianconero non ammette passi falsi e vuole sempre vincere. Thiago Motta è più un programmatore di squadre, ma la Juve non so quanto possa attendere. Il finale di campionato anche qui ci dirà tanto. E la lotta Champions sarà serrata con una Lazio quadrata e ben allenata da Baroni».