Marotta sul caso Acerbi: «E’ stata una pagina nera. Jesus? Non compete all’Inter confrontarsi con lui»

Marotta, il dirigente nerazzurro ha parlato nel pre gara tra Inter-Empoli del burrascoso caso che ha visto protagonista l’ex Lazio

Ai microfoni di Dazn durante il pre partita di Inter-Empoli, ha parlato Beppe Marotta il quale ha parlato cosi del caso Acerbi-Jesus

PAROLE – Noi siamo stati zitti volutamente, vorrei esprimere una sintesi delle nostre impressioni e dire che è una pagina amara per il mondo del calcio e per il nostro movimento, da qualsiasi punto di vista la si legga e la si possa analizzare. Tra innocentisti e colpevolisti, c’è un fatto che viene prima di tutto. Noi abbiamo chiesto al nostro giocatore di farci un resoconto di quanto accaduto in campo: lui ha espresso quella che era la verità, la sua verità, la verità oggettiva. Noi non avevamo dubbi su quello che ha detto e non avevamo riscontro da quello che ci ha detto e dalle immagini di un comportamento discriminatorio, pertanto l’abbiamo affiancato con l’avvocato Capellini e poi il giudice ha preso la sua decisione

Devo dire che l’Inter è sempre al fianco di qualsiasi iniziativa che combatta il razzismo, siamo contrari al razzismo e siamo al fianco di Jesus da questo punto di vista. C’è un aspetto giuridico che è da rispettare, ma soprattutto la verità di un professionista come Acerbi che ha già avuto problematiche e non penso possa scherzare su questi argomenti. Se ci siamo confrontati con Juan Jesus? Non compete a noi parlare con lui