Marotta: «Siamo stati bravi a bloccare il rinnovo di Inzaghi con la Lazio»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha svelato il retroscena sull’arrivo di Simone Inzaghi in nerazzurro

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervenuto al Festival dello Sport ha svelato il retroscena sull’arrivo di Simone Inzaghi in nerazzurro.

Ecco le sue dichiarazioni: «La decisione di Conte non è stata così prevedibile, ci ha spiazzati. In quelle occasioni devi agire tempestivamente e abbiamo individuato – fortunatamente -, un giovane allenatore con un percorso significativo come Simone Inzaghi, che stava per rinnovare con la Lazio. La tempestività mia e di Ausilio è stata quella di bloccare il rinnovo con la Lazio e presentare il nostro programma».