Inter, Marotta dopo la Lazio: «Ora vincere la Supercoppa significherebbe tanto»

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della finale di Supercoppa col Napoli

Beppe Marotta parla così si microfoni di Sportmediaset, poco prima dell’inizio della finale di Supercoppa tra Napoli e Inter, successiva alla semifinale con la Lazio.

VITTORIA – «Vincere questa partita significherebbe tanto, è la quarta finale in pochi mesi. Sappiamo che affrontiamo i campioni d’Italia in carica, un avversario di rutto rispetto e da temere. Non credo che loro siano diventati improvvisamente dei brocchi, avranno avuto le loro difficoltà ma nel calcio riproporsi come vincitori è più difficile che vincere. Sono una signora squadra ed è giusto rispettarla».