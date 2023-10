Marotta su Inzaghi: «Viene dalla Lazio, vuole questo tipo di calcio»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha elogiato Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri ed ex Lazio: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sky, Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato così di Simone Inzaghi, tecnico dei nerazzurri ed ex Lazio:

«Il suo bilancio è molto positivo, la società è molto contenta di lui. È arrivato all’Inter con una sola esperienza alle spalle da tecnico, nella Lazio. È giovane, rispetto alla media degli allenatori del nostro campionato, dunque può consolidarsi. È diverso dagli altri tecnici che ho avuto in passato, come è giusto che sia: lui è per un calcio aperto, spettacolare, che fa divertire. Poi siamo l’Inter: lo spettacolo deve coniugarsi con le vittorie, altrimenti giocare bene non serve a nulla. Non so dove saremo alla prossima sosta per le nazionali. Ma oggi è meglio essere cacciatori che lepri. Tatticamente, preferisco così».