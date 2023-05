Marotta conferma Inzaghi: «Le valutazioni si fanno sul suo modo di lavorare» 

L’amministratore delegato nerazzurro ha espresso totale fiducia all’ex tecnico della Lazio

Intervenuto all’evento Il Foglio Sportivo a San Siro, l’amministratore delegato dell‘Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del futuro del tecnico, ex Lazio, Simone Inzaghi.

LE PAROLE- Inzaghi? Penso di si, le valutazioni non si fanno su un episodio o su una partita ma sul suo modo di lavorare e da questo punto di vista è stato davvero bravo. Il piccolo neo è stato quello di non essere stati protagonisti in campionato, ma come altre squadre, dove siamo stati solo spettatori di una cavalcata straordinaria del Napoli che ha meritato lo Scudetto