Marocchi ammette: «Alex Sandro ha sbagliato valutazione del salto e ne ha approfittato». Così l’opinionista

Giancarlo Marocchi, a Sky Calcio Club, ha così analizzato l’episodio discusso in Lazio-Juve della spinta di Milinkovic-Savic su Alex Sandro.

LE PAROLE – «In diretta ho detto che è volato Sandro e che io non fischierei mai, altrimenti fischiamo sempre. Arriviamo al replay, ormai il calcio è tutto televisivo e non so neanche io cosa dire. Ma a me sembra che Alex Sandro abbia sbagliato la valutazione nel salto e ne ha approfittato in una certa maniera».