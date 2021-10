Nikolic: «Non c’è molto da dire, loro sono stati migliori di noi»

Nikolic, allenatore della Lokomotiv, ha analizzato la gara ammettendo la netta superiorità della Lazio di Sarri

Marko Nikolic, tecnico della Lokomotiv Mosca, ha parlato in conferenza stampa della sfida persa ieri sera in Europa League contro la Lazio:

«Non dirò niente di speciale. La Lazio oggi è stata migliore di noi. Questa è una squadra di qualità. I ragazzi hanno dato tutta la loro forza. Semplicemente non hanno avuto mordente. Dobbiamo supportare la squadra e continuare a giocare. Abbiamo partite davanti a noi in campionato. Abbiamo cercato di giocare apertamente. Ma il rischio c’è, la Lazio ha approfittato delle situazioni, soprattutto nel primo tempo. I primi 15-20 minuti, soprattutto sulla nostra fascia sinistra. Abbiamo avuto buoni tratti e momenti. Un gol segnato ci avrebbe dato energia per lottare fino alla fine. Squadra in difficoltà? Non è necessario essere un esperto per vederlo. In linea di massima, è così che sono state le ultime tre partite. Pertanto, non voglio arrabbiarmi e ancor di più dire brutte cose sulla squadra. I ragazzi stanno raccogliendo tutte le loro forze. Ci sono giocatori che giocano in posizioni insolite».