Mark Fish racconta: «Ecco perchè scelsi la Lazio anzichè lo United»

Mark Fish, l’ex calciatore rilascia alcune dichiarazioni ripercorrendo la sua carriera tra cui il suo approdo alla Lazio

Ai microfoni di Bolton News ha parlato l’ex Lazio Mark Fish il quale racconta il suo approdo nella capitale anzichè al Manchester. Ecco cos’ha detto

FISH – Ferguson voleva che mi allenassi con lo United, per valutare come mi adattavo alla situazione. I miei agenti non hanno detto di no, ma hanno detto che avevamo l’obbligo di andare alla Lazio. Lo abbiamo fatto e l’allenatore, che era Zdenek Zeman, voleva prendermi subito. Manchester o Roma a 21 anni? Non è davvero una scelta