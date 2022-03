Sconcerti: «La Lazio gioca spesso bene ma ha un grosso difetto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha analizzato il rendimento stagionale della Lazio denotando una mancanza di cattiveria: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato in questi termini di Lazio-Napoli e del rendimento stagionale dei biancocelesti:

«La Lazio ha giocato bene nel primo tempo, ma non ho visto una squadra cattiva. Neanche il Napoli lo è stato, ed è strano per uno che deve giocarsi il titolo. L’ho vista tante volte giocare bene, ma non la vedo decisa nel cercare il risultato».