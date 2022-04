Sconcerti: «La Lazio può battere chiunque ma lo stadio quasi vuoto...»

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha analizzato la sfida di domenica sera tra Lazio e Milan: le sue dichiarazioni

Ospite ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato in questi termini di Lazio-Milan, sfida in programma domenica sera all’Olimpico:

«La Roma è in forma, ed è una squadra che segna con facilità. La Lazio può battere tutte, ma poi alla fine ha sempre qualche difficoltà in più. Sono partite molto spigolose per Inter e Milan, forse le ultime vere rimaste nei loro calendari. Può succedere qualsiasi cosa. Dopo questo turno, l’Inter ha 4 partite abbordabili. Il Milan però queste partite raramente le sbaglia».

STADIO OLIMPICO DESERTO – «Se dovesse andare in porto solo una parte dello sciopero e lo stadio pieno non c’è, sarà un vantaggio per il Milan».