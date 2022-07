Sconcerti: «Belotti alla Lazio? A Sarri serve un vice Immobile»

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha parlato del possibile arrivo di Belotti alla Lazio: a Sarri servirebbe un vice Immobile

Intervenuto a TMW Radio durante Maracanà, Mario Sconcerti ha parlato così del possibile futuro di Belotti:

«La Roma ha comunque un giocatore di riserva come Shomurodov, la Lazio ha bisogno di un vice-Immobile. Credo che Belotti sarebbe titolare almeno in 17-18 squadre italiane. Mi sembra molto strano che si possa pensare a un giocatore come lui fuori. Credo abbia diritto a un posto più stabile».