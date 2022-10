Sconcerti: «L’infortunio di Immobile limita molto la Lazio. All’Olimpico la gara più bella»

Per i microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha analizzato la gara tra Lazio e Udinese: ecco le sue parole

Mario Sconcerti ha commentato le gare del fine settimana, soffermandosi su Lazio-Udinese. Nonostante il match dell’Olimpico sia finito a reti bianche, i novanta minuti sono stati tutt’altro che privi di emozioni. Ecco le sue parole per TMW Radio:

«Forse la partita più bella è stata a Roma tra Lazio e Udinese. Sono però le uniche due che lì davanti non hanno vinto. A parte l’infortunio di Immobile, che è serio, non ci sono state altre cose importanti. È stata una partita scivolata secondo pronostico, così come le altre. Quanto peserà l’infortunio di Immobile? Difficile dirlo adesso. Vedremo quanto rimarrà fuori. Adesso il mercato è anche chiuso, non mi sembra ci siano soluzioni a portata di mano. È un infortunio che limita molto la Lazio».