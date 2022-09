Sconcerti: «Lotta scudetto? Occhio alla Lazio...»

Il giornalista Sconcerti ha analizzato la lotta scudetto dopo le prime quattro giornate di campionato: la Lazio in lotta per il titolo

Il giornalista Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la lotta scudetto dopo le prime quattro giornate di campionato.

«La vera domanda è se ci siano squadre complete. A me sembrano ancora Milan e Inter, ma Roma e Lazio hanno un vantaggio non indifferente: sono guidate benissimo, come Inzaghi non sempre fa e dove Allegri fa fatica a uscire dalla sua nuvola. Mourinho e Sarri ottengono molto da squadre che non sono ancora stellari. Hanno però giocatori dimenticati come Dybala e Milinkovic, quelli che mancano a tutti gli altri».

