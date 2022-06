Mattioli: «Milinkovic? Fossi nella Juve ci proverei»

Mario Mattioli, famoso giornalista, ha commentato il futuro di Milinkovic-Savic: la Juve potrebbe provarci seriamente

Intervenuto a TMW Radio, Mario Mattioli ha parlato così di Milinkovic-Savic in ottica Juve:

«Di Maria? Non mi convince. Tanto di cappello al giocatore, che nel corso degli anni non ha mai avuto una stagione lineare. L’età? Vuole un anno solamente per fare il Mondiale e poi tornare in Argentina. Chi prendere? Non è il mio ruolo scegliere. Zaniolo non lo prenderei, Milinkovic-Savic sì».