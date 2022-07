Mario Gila Lazio, le modalità di pagamento: i dettagli

Mario Gila è ufficialmente un giocatore della Lazio: ecco le modalità di pagamento del giovane difensore spagnolo

Come si evince dai comunicati della Borsa, che accompagnano le operazioni di mercato, il centrale sarà pagato in tre rate: «La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gila Fuentes Mario, proveniente dal Real Madrid CF. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 6.000.000,00, da versarsi, in tre rate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale».