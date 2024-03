Gila a Sky: «Siamo la Lazio, i fischi sono giusti. Stanchezza? Può essere, ma...»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha analizzato la sconfitta della Lazio contro l’Udinese all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo la gara tra Lazio e Udinese, Mario Gila ha dichiarato:

PAROLE – «Ovvio che sono meritati. Dopo la stagione dello scorso anno avevamo aspettative molto alte, normale che essendo decimi (noni, ndr) in classifica i fischi siano meritati. C’è un perché ovviamente… Penso che abbiamo avuto alcune partite in cui siamo stati bravi, vincendone anche quattro di fila. Ma nei momenti negativi la squadra non ha equilibrio ed è questo il motivo per cui siamo messi così. Siamo la Lazio, non possiamo non pensare alla Champions o all’Europa League. Non stiamo trovando risultati, dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di portare a casa punti. Stanchezza? Può essere… Abbiamo anche avuto degli infortuni, con molti giocatori che hanno giocato tantissimo. Ma il calcio è anche mentale, le partite si vincono con intelligenza. Ora siamo in una situazione difficile, ma col lavoro e cercando di avere maggior perseveranza proveremo ad andare avanti».