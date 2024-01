Gila a Mediaset: «Non c'eravamo mentalmente e non va bene. Lotito...»

Mario Gila, difensore della Lazio, ha commentato la sconfitta rimediata contro l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana

Intervenuto a Mediaset, Mario Gila ha parlato così dopo Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana:

PAROLE – «Sapevamo che l’Inter era una squadra molto forte, con più qualità di noi. Dovevamo avere un atteggiamento più cattivo e più personalità con la palla. Queste due cose avrebbero reso diversa la partita. Se ci manca questo con squadre del genere, ti ammazzano. Oggi è stata molto dura, e alla fine si è visto nel risultato. Lasciavamo la palla troppo scoperta, noi lavoravamo a scappare e lasciavamo troppi spazi a Lautaro che è un grande giocatore. Loro ricevevano la palla tropo da soli e così hanno creato tantissime occasioni. Lotito non ha parlato, però era arrabbiato perché ha visto la partita e non siamo stati la Lazio delle ultime partite. Ora dobbiamo pensare al Napoli in campionato e mettere da parte questa partita. Ora ci concentriamo in Serie A, speriamo sia stato un black out occasionale, ma comunque non deve succedere. Noi dobbiamo avere conitnuità contro tutti gli avversari, mi dispiace per la squadra».