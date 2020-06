Extra Lazio, morto Mario Corso: protagonista della Grande Inter

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Mario Corso, ex giocatore che vinse tutto con la Grande Inter di Herrera

Se l’Inter è una delle squadre più blasonate d’Europa, lo deve anche al percorso fatto dalla squadra guidata da Helenio Herrera. In quegli anni i nerazzurri vinsero tanto, forse tutto. Uno dei tanti protagonisti di quella squadra fu Mario Corso, inventore del famoso tiro ‘a foglia morta‘.

Oggi Mariolino, come lo usavano chiamare nel capoluogo lombardo, è deceduto all’età di 78 anni, come riporta Fanpage.it. Il giocatore ha militato anche tra le fila del Genoa, meritandosi un posto nella Hall of Fame rossoblù.