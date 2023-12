Balotelli non ha dubbi: «Lazio Bayern? Sarri decisivo, ecco perchè»

Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor, ha commentato l’ottavo di finale di Champions tra Lazio e Bayern: Sarri decisivo

Ospite a Tv Play, Mario Balotelli ha dichiarato:

«I sorteggi di Champions League? La Lazio deve fare una specie di miracolo per passare il turno contro il Bayern Monaco. La speranza c’è anche perché Sarri è un bravissimo allenatore. La Lazio farà di tutto per vincere, giocherà la partita della vita e nel calcio tutto può succedere. La pressione sarà tutta sulle spalle del Bayern. Squadre del genere in Champions si trasformano, in certe partite sanno esaltarsi. Questo Bayern non è insuperabile, ma di certo è nettamente favorito per il passaggio del turno. In partite del genere c’è chi si esalta nelle partite importanti e chi invece si fa prendere dalla paura».