Balotelli critica Immobile: «Buon giocatore ma per l’Italia serve altro»

Mario Balotelli, attaccante del Sion, è tornato a parlare dell’Italia di Roberto Mancini criticando Immobile e Scamacca

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli è tornato a parlare dell’Italia e di Ciro Immobile, attaccante della Lazio:

«Italia? Aspettavo una sua chiamata prima della Macedonia. Non so cosa sia successo. Immobile e Scamacca sono dei buoni giocatori, ma per vincere occorre qualcosina in più».