Marienfeld, il programma del ritiro della Lazio in terra tedesca

Dal 2 al 7 luglio la Lazio proseguirà il ritiro estivo a Marienfeld, in Germania. Il programma completo dei biancocelesti

Auronzo, Formello, Marienfeld. Il programma dell’estate della Lazio sta per giungere al termine, concluso il ritiro ad Auronzo di Cadore. 18 giorni di duro lavoro all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo, utili ad approcciare il sistema Sarri, che ha rivoluzionato l’ambiente biancoceleste. La preparazione della prima squadra della Capitale proseguirà con il raduno a Formello previsto per oggi, successivamente la partenza per la Germania alla volta di Marienfeld.

La squadra di Sarri volerà a Dortmund il 2 agosto spostandosi poi nella cittadina tedesca sede del ritiro, che durerà fino al 7. Dopodiché sarà fatta tappa a Enschede in Olanda, sede dell’amichevole contro il Twente (7 agosto ore 19.30).