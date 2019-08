MARIENFELD DAY 7 – Lazio, Inzaghi prepara l’amichevole di domani: torello e prove tattiche – VIDEO

La Lazio si prepara all’amichevole contro il Celta Vigo: prove tattiche e torello nell’ultimo allenamento di Marienfeld

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Partita a metà campo per la Lazio, a cui non partecipano Marusic e Luiz Felipe, che fanno stretching dopo un lavoro atletico blando. Non si vedono, invece, Lulic e Milinkovic. Inzaghi carica la squadra in vista dell’amichevole di domani, l’ultima del pre-campionato biancoceleste. Pochi dubbi sugli undici titolari: Strakosha sarà in porta, dietro a Vavro, Acerbi e Radu. Il centrocampo sarà invece composto da Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Jony. In attacco, Immobile e Correa. Dopo il pranzo in albergo, la squadra partirà alla volta della Spagna.

AGGIORNAMENTO 10.20 – Classico torello con tutto il gruppo, nel cerchio del centrocampo. Poi allunghi e corsa, prima delle prove tattiche in vista della partita di domani.

⚽️ Torello con tutta il gruppo nel cerchio di centrocampo pic.twitter.com/LuZkxa28zQ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 9, 2019

Ultimo allenamento in terra teutonica prima di tornare a Roma. La Lazio si allena in vista del Celta Vigo, altra amichevole di questo preseason ricco di appuntamenti. La Lazio si ritrova sul campo intorno alle 10: riscaldamento e lavoro atletico sotto gli ordini di Simone Inzaghi. Lavoro personalizzato per Luiz Felipe che si esercita col pallone, assenti gli infortunati: Lukaku, Marusic, Milinkovic e Lulic.