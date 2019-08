Lazio, infortunio Milinkovic: filtra ottimismo

Filtra ottimismo per le condizioni di Milinkovic: il serbo ha rimediato una botta nell’ultima amichevole della Lazio contro l’Al-Shabab

È lui l’uomo del momento. Tutti col fiato sospeso per Milinkovic. Tra il calciomercato e l’infortunio, si parla solo di lui. Durante l’amichevole della Lazio contro l’Al-Shabab, ha rimediato una botta che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco, causandogli una distorsione all’anca e la lesione agli adduttori. Non è ancora nota l’entità del problema, ma soprattutto è da valutare l’eventuale interessamento dei tendini con nuovi esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore. Come riferito dall’edizione odierna de Il Tempo, i tempi di recupero dovrebbero allungarsi tra le due e le tre settimane: difficile vederlo già contro la Sampdoria, per il derby invece dovrebbe farcela. Il Sergente inizierà oggi a svolgere il programma di recupero fatto di sessioni di piscina e fisioterapia per tornare in campo il prima possibile.