Marani: «Lazio ora più sarriana e la classifica non è inusuale»

Matteo Marani, opinionista, ha parlato dagli studi di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Spezia. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Partita importante perché può confermare la Lazio a livelli alti, oggi c’è in campo la formazione titolare sulla quale Sarri si fida di più. L’impronta di Sarri quest’anno si nota molto di più, c’è stato un lavoro di mesi che ha portato la Lazio ad essere più sarriana. Classifica non inusuale, che ha grande compattezza e qualità. Partita fondamentale per i biancocelesti».