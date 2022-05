Marianella: «Lazio innocente, ma chi risarcirà Roma, Fiorentina e Atalanta?»

Massimo Marianella, giornalista di Sky, ha parlato nel pre partita di Atalanta-Salernitana tornando sul contestato gol di Acerbi

«La Lazio non è colpevole di nulla, beneficia di quanto accaduto a La Spezia ma non è colpevole di nulla. Detto questo, nessuna rimborserà Roma, Fiorentina, Atalanta dei due punti in più della Lazio che ripeto non è colpevole. Questo butta tante ombre sulla VAR».