Marianella elogia la Lazio: «Grande crescita, ha giocatori di qualità»

Marianella ha commentato il percorso fatto dalla Lazio fino a ora, analizzando anche la qualità dei singoli. Le sue parole

La Lazio pesca il Cluj dopo la vittoria nel derby. Durante il sorteggio, ai microfoni di Sky Sport, è Marianella a commentare il percorso dei biancocelesti:

PERCORSO – «La Lazio squadra in grande crescita: ha fatto un ottimo mercato, ha puntellato con nomi meno sexy, ma ha sistemato le necessità. Ha avuto la forza di tenere i calciatori più importanti come Milinkovic, farlo per otto anni è un merito».

SINGOLI – «Immobile, Pedro, Lazzari e Luis Alberto sono giocatori di qualità. Felipe Anderson è tornato a incantare, gli fa bene l’aria di Roma: qui ha fatto benissimo, meno bene quando è andato altrove. Immobile è uno degli attaccanti più forti a livello planetario. La Lazio doveva passare il turno. In Europa se hai dei cali di intensità può accadere anche questo. La Lazio può fare un grande percorso in Conference».

CLUJ – «Non è più la squadra affrontata anni fa in Europa League. Al momento è una squadra assolutamente alla portata. La Lazio è più forte di tutte quelle che avrebbe potuto affrontare. Importante aver evitato Dnipro e Partizan Belgrado per distanza e ambiente».