Marianella: «Baroni? Sono contento che abbia avuto finalmente una chance. Di Castellanos penso QUESTO». Le parole del giornalista

Massimo Marianella ai microfoni di SkySport ha commentato la sconfitta della Lazio contro la Fiorentina e il lavoro del tecnico.

PAROLE– «A me la Lazio quest’anno non dispiace. Bisogna considerare che ha voltato pagina in maniera molto netta. Ciro Immobile e Luis Alberto non ci sono più, hanno ristrutturato la guida tecnica, ora c’è Baroni. Io sono un ammiratore di Marco Baroni, sono contento che abbia avuto finalmente una chance lontano dalla sua etichetta, la meritava ».

CASTELLANOS– «Castellanos è un buon attaccante, hanno fatto un mercato meno scintillante, Nuno Tavares è un buonissimo esterno di difesa. Il progetto, l’idea che c’è dietro, mi piace. Bisogna dargli tempo di lavorare. A Firenze ha perso per un rigore, che c’era, ma non possiamo dire che meritasse di perdere. E poi sono quei rigori che appartengono al nuovo calcio e non ‘al nostro’. Ieri ha trovato un’ottima Fiorentina. È un progetto però che mi piace e che spero che i tifosi della Lazio possano un po’ coccolare e aiutare perché ha bisogno di questo ».