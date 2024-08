Maresca sugli arbitri: «La lotta al razzismo deve coinvolgere tutti. Inclusi noi». Le parole del direttore di gara

L’arbitro Fabio Maresca, in una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato in merito all’interruzione di Udinese-Milan della scorsa stagione per insulti razzisti rivolti a Maignan.

PAROLE– «Mi sono solo comportato come un fratello maggiore. L’arbitro oggi non può fare solo l’arbitro. Deve capire tutto il contesto, ciò che avviene attorno al campo. La società è più complessa, come il calcio. La lotta al razzismo deve coinvolgere tutti. Inclusi noi. Serve personalità. E collaborazione. Come per gli episodi di campo, la gestione deve essere collettiva. Occorre l’aiuto di tutti. La regola però è sempre la stessa: sangue freddo e buon senso ».