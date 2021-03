Marelli ne è sicuro: «Il Giudice Sportivo non assegnerà il 3 a 0 a tavolino»

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, commenta la faccenda di Lazio Torino e dice la sua sulla possibile sentenza

Sul proprio profilo Twitter, Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, ha commentato la faccenda relativa a Lazio Torino.

«Secondo me il Giudice Sportivo riconoscerà l’impedimento di forza maggiore e non assegnerà il 3-0 a tavolino» ha scritto l’ex direttore di gara.