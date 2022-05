Il moviolista di DAZN, Luca Marelli, ha commentato l’episodio tra Zaccagni e Cuadrado che ha portato Milinkovic al gol

Luca Marelli, moviolista di Dazn, ha fatto chiarezza sul gol di Milinkovic Savic. Le parole sulla rete che ha fissato il punteggio di Juve Lazio sul 2-2 all’ultimo minuto.

GOL MILINKOVIC – «Alla fine della partita c’è un episodio al limite. Contrasto su Cuadrado da parte di Zaccagni: il fallo sembra abbastanza evidente, ma il VAR non interviene perchè se l’azione è in controllo dell’arbitro non è chiamato ad intervenire. È un episodio simile a quello di San Siro (contatto tra Kalulu e Pessina) che è stato trattato allo stesso modo: ormai questi contatti non li fischiano più a meno che non siano episodi che siano sfuggiti all’arbitro».