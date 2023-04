Marelli: «Ghersini non ha arbitrato bene, manca un rigore su Hysaj...»

Marelli, l’ex arbitro analizza la sfida della Lazio con il Torino soffermandosi sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato la partita

PAROLE – Ghersini non ha arbitrato bene. Nei primi minuti c’è una trattenuta su Hysaj in area di rigore, l’arbitro si trova in posizione, la trattenuta è evidente e se avesse fischiato non mi sarei stupito: Hysaj sicuramente accentua, ma la trattenuta c’è stata e secondo me questo è un errore di valutazione di Ghersini.

L’intervento doveva essere punito, la mano è proprio sul petto di Hysaj e il movimento di quest’ultimo è innaturale rispetto alla corsa. Manca anche un secondo cartellino giallo a Gravillon per un fallo su Zaccagni, all’84’ andava espulso il difensore del Torino