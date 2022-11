Marelli: «Contatto Cancellieri-El Shaarawy? Giusta la decisione di Orsato»

Luca Marelli, varista di DAZN, ha parlato del presunto rigore invocato dai giocatori della Roma

Luca Marelli, varista di DAZN, ha chiarito il presunto rigore invocato dai giocatori della Roma per un contatto in area tra Cancellieri ed El Shaarawy.

PAROLE – «Corretta la decisione di Orsato non c’è stato praticamente contatto, Cancellieri ha fatto di tutto per evitarlo. El Shaarawy si è lasciato un po’ andare. Giusto non intervenire in alcun modo, anche un giallo per simulazione sarebbe stato troppo».