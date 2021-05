Marelli boccia Maresca: «Fiorentina Lazio? Quel tabellino stona»

Luca Marelli, ex arbitro, ha commentato così l’operato di Maresca durante Fiorentina Lazio. Ecco le sue dichiarazioni

«In Fiorentina Lazio c’è qualcosa che non va. Maresca è un eccellente ma quest’anno non è stata una grande stagione. Nel secondo tempo non ci sono stati episodi particolari ma quello che stona è il tabellino: 26 falli fischiati con 13 cartellini con una che ha portato all’espulsione. Può capitare di vedere tanti cartellini ma il problema è che questa statistica si ripete, dunque evidentemente c’è qualcosa che non va. Maresca ha comunque arbitrato bene ma dal punto di vista disciplinare c’è qualcosa che non va».