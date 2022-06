Marcos Antonio saluta lo Shakhtar: «Volerò verso nuove sfide»

Marcos Antonio ha salutato lo Shakhtar Donetsk con un messaggio pubblicato su Instagram

Si chiude l’esperienza di Marcos Antonio allo Shakhtar Donetsk. Il nuovo centrocampista della Lazio ha voluto salutare il suo ex club con un post sui social.

SALUTI – «Gli addii non sono mai facili, ma perché un ciclo inizi, un altro deve finire. Oggi dico addio a Fc Shakhtar, per 3 anni ho indossato questa maglia, devo solo ringraziarvi per tutto! Siete parte della mia storia. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al mio viaggio. Grazie anche agli ucraini che mi hanno accolto così bene. Ora volerò verso nuove sfide, ma senza dimenticare tutto ciò che ho vissuto con voi! Grazie mille».