Marcos Antonio: «Pronto per fare il mio. Coppa Italia? Difficile ma ci proveremo». Le parole del centrocampista della Lazio

Marcos Antonio ha parlato a Lazio Style Radio prima di Lazio-Bologna di Coppa Italia.

Le sue parole: «Il nostro obiettivo è vincere per andare avanti. Siamo pronti per questa sfida che vogliamo vincere. Dobbiamo giocare tutti insieme per provare ad arrivare in fondo. La sfida di oggi è importante, anche se è sempre difficile vincere un trofeo. Sto lavorando bene, sono pronto per aiutare la squadra».