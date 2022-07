Marcos Antonio convince anche contro il Primorje: tifosi della Lazio già pazzi di lui

Nella vittoria per 4-0 contro il Primorje, la Lazio ha potuto ammirare ancora una volta le qualità di Marcos Antonio

Nella vittoria per 4-0 della Lazio contro il Primorje, ha illuminato ancora una volta la scena Marcos Antonio. Il brasiliano si è distinto nella manovra di centrocampo, con i tifosi biancocelesti che gli hanno riservato cori e incitamenti. Questo il commento del Corriere dello Sport sulla prestazione del centrocampista.

L’ANALISI – «Il brasiliano, riproposto titolare accanto a Luis Alberto e Sergej, ha iniziato a scalare la distanza che lo separa da Cataldi. Ha garantito ordine, ritmo alto di palleggio corto, è stato bravo ad ondeggiare su tutto il raggio del centrocampo, anche a fiondarsi in avanti, a tamponare dietro. Dovrà essere valutato contro avversari veri e nel controllo delle turbolenze. E’ uno stecco, non è un pivellino. Ha strappato applausi sfiorando un gol dopo un coast to coast e offrendo un paio di numeri. Calibra la misura dei passaggi, garantisce opzioni di gioco, s’abbassa e si alza».